وكالات

حّمل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إثيوبيا مسئولية المعاناة التي يتضرر منها السودانيون الآن في عدة مناطق سودانية، جراء فيضانات مدمّرة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مؤكدًا أن ذلك بسبب غياب التنسيق بشأن سد النهضة.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات لـ "العربية" "الحدث"، اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات قمة ميونيخ في العلا، إن "عدم التنسيق في إدارة سد النهضة تسبب في فيضانات مروعة اجتاحت السودان"، مؤكداً أن ما تقوم به أديس أبابا يعد "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأضاف "عبد العاطي"، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، محذراً من أن "الخطر الأكبر سيظهر في حال التعرض لجفاف ممتد يستمر لخمسة أعوام، وهو سيناريو يتكرر كل نصف قرن تقريباً".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الأضرار الناجمة عن مثل هذا السيناريو ستكون كارثية على كل من مصر والسودان، مشدداً على أن نهر النيل "ليس مجرى مائياً محلياً يخضع لسيادة دولة واحدة، بل نهر دولي تحكمه القوانين والأعراف الدولية".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة التحذيرات من تداعيات سد النهضة بعد أن سجلت السودان فيضانات غير مسبوقة، وسط غياب آلية تنسيق فعّالة بين الدول الثلاث بشأن إدارة المياه وتدفقها نتيجة الغطرسة الإثيوبية.