بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب اليوم رئيسًا جديدًا

القاهرة- مصراوي:

يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعد أكثر من عامين على الفراغ الرئاسي وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.

وتأتي جلسة الانتخاب التي تبدأ عند الساعة الـ11 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد تطورات عدة شهدها لبنان، أبرزها حرب إسرائيل ضد حزب الله، فضلًا عن سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة.

ويحظى قائد الجيش العماد جوزيف عون بدعم دول إقليمي ودولي، على رأسها الولايات المتحدة، وفق تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، أخفق البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله آنذاك، بمحاولة فرض مرشّحه سليمان فرنجية، الذي أعلن أمس الأربعاء انسحابه لصالح قائد الجيش.

وأعلنت قوى المعارضة في لبنان، مساء الأربعاء، التوافق على انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوله: "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا، غداً، رئيس جديد للجمهورية".

ويشغل جوزيف خليل عون (61 عامًا) منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017 وحتى اليوم.

تدرج عون الذي ينتمي إلى الطائفة المسيحية المارونية، في الرتب العسكرية منذ عام 1983 إلى أن وصل إلى رتبة عماد.

حصل عون خلال مسيرته العسكرية على العديد من الأنواط والأوسمة أبرزها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

كما حصل على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.

كان من المقرر أن يحال عون للتقاعد يوم 10 يناير الجاري، لكن البرلمان اتخذ قرارًا في ديسمبر الماضي بالتجديد له لمدة عام.

يشرف عون في الوقت الحالي على نشر عناصر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.