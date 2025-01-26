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"جمعتم سياحة الإنس والجان بآن واحد".. شيخة قطرية تنتقد فعاليات موسم "سيلين" في بلادها

06:19 م الأحد 26 يناير 2025

موسم سيلين

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(وكالات)

وجهت الشيخة القطرية مريم آل ثاني انتقادات لفعاليات موسم "سيلين" السياحي، مشيرة إلى وجود ممارسات لا تتماشى مع قيم وتقاليد المجتمع القطري.

وجاءت تصريحاتها عبر منشورات على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث قالت: "استبشرنا بانتعاش الحركة السياحية وتجددها، ولكن ما يحدث في سيلين لا يرضينا وليس من شيمنا أو عاداتنا أو تقاليدنا".

وأضافت أن قطر كانت نموذجاً يُحتذى به في كأس العالم 2022 كوجهة مثالية للسياحة العائلية، منتقدة بعض فعاليات الموسم بقولها: "جمعتم سياحة الإنس والجن في آن واحد. أرجو إعادة النظر في بعض برامج السياحة في قطر".

وفي منشور آخر، تطرقت الشيخة مريم إلى القيم المجتمعية، قائلة: "الناس ضاعت بين العدل والمايل! الله يثبتنا على الحق وعلى طاعته".

ورغم الانتقادات، يشهد موسم سيلين السياحي إقبالاً كبيراً، حيث أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن الموسم استقطب أكثر من 48 ألف زائر منذ انطلاقه في 3 يناير.

ومن أبرز فعاليات الموسم "ليلة السامري"، التي اجتذبت 23 ألف زائر، واستعرضت التراث الثقافي القطري عبر عروض موسيقية وشعرية تقليدية قدمتها فرقة تضم أكثر من 400 عضو.

كما شهدت عطلة نهاية الأسبوع عروض طائرات الدرون، واستعراضات ألعاب نارية مبهرة، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية متنوعة تشمل مغامرات السفاري الصحراوية والفعاليات العائلية مثل كرة القدم وورش العمل الإبداعية للأطفال.

موسم سيلين مريم ال ثاني قطر
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