الحرس الثوري الإيراني يبدأ اليوم تنفيذ مناورات بحرية كبرى في الخليج العربي

طهران- (د ب أ)

تستعد الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق مناورات في مياه الخليج العربي بدءا من اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن المناورات الكبرى للقوات البحرية للحرس الثوري في الخليج العربي ومضيق هرمز والجزر الإيرانية، تبدأ اليوم الجمعة.

وأكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري في تصريح للتلفزيون الإيراني أمس الخميس، أن هذه المناورات تجري في المنطقة الوسطى من الخليج العربي وفي شمال الخليج العربي في 3 مناطق بحرية للقوات البحرية للحرس الثوري.

وقال إن رسالة هذه المناورات هي رسالة سلام ومودة للدول الجارة وإننا قادرون معا على إرساء الأمن في هذه المنطقة الحساسة.

كانت إيران قد أجرت على مدار الأشهر القليلة الماضية سلسلة من المناورات، بما في ذلك المناورة المشتركة، "اقتدار"، للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي، وذلك على خلفية تهديدات إسرائيلية باستهداف منشآت نووية إيرانية.





