ماركو روبيو يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للخارجية الأمريكية

القاهرة- مصراوي:

أدى ماركو روبيو اليمين الدستورية رسميًا كوزير لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أمام نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس صباح الثلاثاء في واشنطن العاصمة، ما جعله أول مرشح لمجلس وزراء الرئيس دونالد ترامب يحصل على موافقة الكونجرس.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تعيين السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، خلال تصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته ليلة الاثنين، بعد ساعات قليلة من أداء ترامب اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم.

وجاء التصويت الكامل في مجلس الشيوخ عقب تصويت منفصل أجرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والتي صوتت أيضًا بالإجماع لصالح ترشيح روبيو يوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز .