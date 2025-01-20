كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع الإمارات الشهر المقبل

سول- (د ب أ)

تعتزم كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، القيام بتدريبات مشتركة بالدولة الشرق أوسطية، في فبراير المقبل، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي بينهما، بحسب ما قالته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الاثنين، بأنه بموجب الخطة، غادر أفراد الخدمة من القوات البرية والبحرية ومشاة البحرية الكورية الجنوبية إلى دولة الإمارات من قاعدة بحرية في جينهيه، على بعد 312 كيلومترا جنوب شرق سول، في وقت سابق من اليوم لحضور التدريب المشترك المقرر خلال الفترة من 10 وحتى 20 من فبراير المقبل، بحسب وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة إن التدريبات التي تم تنظيمها بناء على طلب من أبوظبي، ستقام في مركز تدريب الحمرا والمياه قبالة أبوظبي وستضم سفينة حربية كورية جنوبية تزن 900ر4 طن، بالإضافة إلى 14 قطعة من المعدات، تشمل دبابة من طراز "كيه 2" ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "كيه 9".

وعلى هامش التدريبات، تخطط كوريا الجنوبية لعرض أنظمة الأسلحة المحلية وعقد أنشطة تبادل عسكري، مثل مناقشة سبل توسيع التعاون مع كبار المسؤولين، حسبما أضافت الوزارة.

وتوقعت وزارة الدفاع أن تعزز التدريبات المشتركة قدرات الجيش على إجراء عمليات مشتركة، فضلا عن تعزيز صادرات الأسلحة.