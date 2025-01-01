تركيا.. مئات الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعمًا لفلسطين

أنقرة - (د ب أ)

انطلقت في مدينة إسطنبول، صباح اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة يشارك فيها مئات الآلاف، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بـ "الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة منذ نحو 15 شهرا"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتقوم "منصة الإرادة الوطنية" في تركيا بتنظيم المظاهرة، حيث وجهت دعوة عامة للجماهير للاحتشاد في تمام الساعة 0830 بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) من صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير من عام 2025، عند جسر جالاطة التاريخي بإسطنبول.

وتضم "منصة الإرادة الوطنية" 308 من منظمات المجتمع المدني التركية.

وتحركت الجموع الغفيرة من عدة جوامع رئيسية عقب صلاة الفجر، حيث انطلقت من مسجد آيا صوفيا والسلطان أحمد وجامع الفاتح، ويني جامع، وغيرها باتجاه جسر جالاطة.

ورفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية ورددوا هتافات تدعم الفلسطينيين وتدين "الجرائم الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني"، بحسب "الأناضول"، كما حملوا لافتات ضخمة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.







