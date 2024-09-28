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BBC

الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورا

09:51 ص السبت 28 سبتمبر 2024

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لندن- (د ب أ)

حثت الحكومة البريطانية رعاياها في لبنان على مغادرة البلاد على الفور وسط تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بيان مساء الجمعة إن "الرعايا البريطانيين في لبنان يتعين عليهم أن يغادروا الآن... عليكم أن تستقلوا الرحلة التالية المتاحة".

وتابعت "نعمل على زيادة القدرة الاستيعابية وتأمين مقاعد للمواطنين البريطانيين للمغادرة."

وقالت الوزارة إن المواطنين البريطانيين الموجودين في لبنان يجب أن يسجلوا وجودهم على الموقع الإلكتروني للوزارة من أجل البقاء على اطلاع بأحدث المعلومات.

ويأتي ذلك بعدما قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمس الجمعة إن الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني تمثل "خطرا بأن يتصاعد الأمر إلى شيء أوسع بكثير وأكثر خطورة بكثير".

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