بيربوك تدعو إسرائيل وحزب الله إلى قبول خطة وقف إطلاق النار

نيويورك- (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى الموافقة على اقتراح وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يوما.

وقالت الوزيرة الألمانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس: "لن يؤدي التصعيد الإقليمي الأوسع إلى توفير الأمن الدائم لأحد".

وأضافت بيربوك أن عدم تحقيق تقدم هو أمر محبط، لكنها أكدت:"نحن لن نستسلم في السعي من أجل رؤية سياسية تتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام جنبا إلى جنب في دولتين".

وكانت عدة دول قد أطلقت دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسعودية والإمارات وقطر.

وتهدف هذه التهدئة إلى توفير مساحة لحل دبلوماسي للنزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى الحرب التي استمرت لنحو عام في غزة.

غير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الخطة، وأكد أنه ليس هناك هدنة وشيكة وأن الهجمات ستستمر في لبنان.





