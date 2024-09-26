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الصين تُحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

11:15 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

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(وكالات)


حذرت السفارة الصينية في لبنان، اليوم الخميس، مواطنيها من السفر إلى لبنان في ظل الأعمال العسكرية التي يشهدها.

كما طالبت السفارة الصينية، مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة.

وطالبت عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان ومغادرته على وجه السرعة.

جاء ذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على الجنوب اللبناني بزعم استهداف مراكز وقواعد تابعة للحزب، ولكنها أدت لاستشهاد وإصابة مئات المدنيين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

الصين لبنان السفارة الصينية
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