بايدن يوبخ نتنياهو: لا يفعل ما يكفي لإنجاز صفقة أسرى في غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، إن الاتفاق النهائي للإفراج عن الأسرى المتواجدين لدى حركة حماس الفلسطينية في غزة كان قريبًا جدًا.

ووبخ بايدن خلال كلمته أثناء مشاركته في فعاليات عيد العمال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: " كنا قريبين من إنجاز صفقة أسرى لكنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يفعل ما يكفي لتأمين مثل هذا الاتفاق".

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله خلال جلسة للحكومة إنه سيكون هناك رد قوي على قتل المحتجزين الستة الذين عثر عليهم الجيش في غزة أمس الأحد.

وأكد نتنياهو ضرورة البقاء في محور فيلادلفيا لتحقيق أهداف الحرب، قائلا "سيكون من الصعب العودة إلى محور فيلادلفيا إذا خرجنا منه"

وزعمت إسرائيل أن المحتجزين قتلوا برصاص أطلق عليهم من مسافة قريبة قبل العثور عليهم بنحو 48 إلى 72 ساعة، فيما حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية حياة الأسرى، مؤكدة أنه كان يمكن الحفاظ على حياتهم بإبرام صفقة.