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BBC

بعد التصويت لصالحه.. حماس تعلّق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

10:07 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

حركة حماس

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وكالات

رحبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، اليوم، قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وأشارت إلى أن القرار الأممي الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة صدر بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منحاز ويشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام".

وفي مايو الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، بشكل إيجابي.

وصوتت نحو 143 دولة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

حماس الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل وزارة الخارجية الإسرائيلية طوفان الأقصي
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