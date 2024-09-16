مسؤول مطلع على المفاوضات: لا أساس لتمسك نتنياهو بالبقاء في فيلادلفيا

(وكالات)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن دبلوماسي أجنبي مطلع على مفاوضات وقف النار في قطاع غزة، قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديه أي أساس للتمسك بموقفه بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأكد المصدر دبلوماسي المطلع بحسب "هآرتس" أن تمسك بنيامين نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا هو السبب الرئيسي لفشل صفقة تبادل الأسرى.

ووصل المبعوث الأمريكي لإسرائيل في وقت سابق اليوم، من أجل لقاء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، من أجل مناقشة خفض التصعيد في المنطقة لاسيما في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأثارت تصريحات نتنياهو بالبقاء في فيلادلفيا استياء وغضب مصر، خاصة بعد قوله إن إسرائيل لن تغادر المحور الحدودي مع مصر بعد 42 عامًا وليس 42 يومًا.