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BBC

البيت الأبيض: بايدن يشعر بارتياح لسلامة ترامب بعد حادث إطلاق النار

10:36 م الأحد 15 سبتمبر 2024

جو بايدن

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وكالات
قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث الأمني قرب مضمار الجولف الخاص بسلفه، المرشح الجمهوري دونالد ترامب والرئيس يشعر بارتياح لسلامته.
وأكدت حملة ترامب، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده بولاية فلوريدا.
وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إلى أن جهاز "الخدمة السرية" استجاب لإطلاق نار قرب منتجع دونالد ترامب في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن شخصين تبادلا إطلاق النار خارج ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش وإطلاق النار لم يكن يستهدفه.
وقبل وقت قليل، قالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن إطلاق نار استهدف تجمعا انتخابيا للمرشح الجمهوري ولا إصابات.

وقالت حملة ترامب اليوم الأحد، إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد أعيرة نارية في محيطه.
وتابع المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان: "الرئيس ترامب في أمان بعد طلقات نارية في محيطه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وكان الرئيس السابق يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش. تم إغلاق الدورة على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.

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