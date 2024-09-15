إصابة 4 مدنيين في قصف مدفعي للاحتلال على جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ )

أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، إصابة 4 مدنيين في قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قوات الاحتلال "شنت اعتداءات على قرى وبلدات منذ الصباح وقصفت المدفعية كفركلا والعديسة مما أدى إلى سقوط أربعة جرحى في العديسة من المدنيين في أثناء إخلاء الأهالي الاثاث من منازلهم".

وأعلن حزب الله قصف "تموضع لجنود العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وحققت فيه إصابات مؤكدة"، مشيرا إلى قصف "منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.