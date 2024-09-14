باكستان تنتقد العقوبات الأمريكية باعتبارها متحيزة ومسيسة

إسلام أباد - (د ب أ)

قالت ممتاز زهرة بلوش المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت، إن باكستان تعتبر قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كيانات تجارية على خلفية علاقات مزعومة ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني متحيزا ومسيسا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم السبت.

وقالت المتحدثة في رد على استفسارات إعلامية عن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كيانات تجارية، إنه كانت هناك قرارات مشابهة على كيانات تجارية من قبل مبنية على اشتباه محض، وتضمنت مواد غير مدرجة على أي نظام لمراقبة الصادرات، ولكن تم اعتبارها حساسة بموجب أحكام فضفاضة شاملة.

ومن المعروف على نطاق واسع أن بعض الدول خففت بصورة ملائمة متطلبات الترخيص للتقنيات العسكرية المتقدمة للدول التي تحابيها، فيما تزعم فى الوقت ذاته أنها تلتزم بشكل صارم بمعايير الحد من الانتشار النووى.

وأضافت بلوش أن مثل هذه المعايير المزدوجة والإجراءات التمييزية تقوض مصداقية الأنظمة العالمية للحد من الانتشار النووي، وتزيد من التباين العسكري وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.