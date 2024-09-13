كوريا الجنوبية تنتقد نظيرتها الشمالية لكشفها عن منشأة لتخصيب اليورانيوم

سول- (د ب أ)

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة كوريا الشمالية بعد أن كشفت الأخيرة عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأمر زعيمها كيم جونج-أون ببذل كل الجهود لإنتاج المواد النووية للأسلحة النووية التكتيكية.

وقالت وزارة الوحدة في بيان اليوم الجمعة إن تطوير كوريا الشمالية غير القانوني للأسلحة النووية يشكل انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وشددت على أنه ينبغي على كوريا الشمالية أن تدرك بوضوح أن كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي لن يتسامحان أبدا مع حيازة كوريا الشمالية للأسلحة النووية تحت أي ظرف من الظروف.

وقالت الوزارة: "أي تهديد أو استفزاز نووي من جانب كوريا الشمالية سيقابل برد قوي وساحق من حكومتنا وجيشنا، استنادا إلى الردع القوي الموسع للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأضافت أنه يجب على النظام الكوري الشمالي أن يدرك مرة أخرى أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بالأسلحة النووية، وينبغي عليه أن يسير بسرعة على طريق الحرية وسبل العيش والسلام للشعب الكوري الشمالي.

وحثت الوزارة كوريا الشمالية على الاستجابة الفورية لحوار نزع السلاح النووي الذي اقترحته الحكومة الكورية الجنوبية.

وأفادت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون تفقد منشأة لتخصيب اليورانيوم وأمر بزيادة إنتاج المواد النووية للأسلحة النووية التكتيكية.

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف كوريا الشمالية فيها عن منشآتها لتخصيب اليورانيوم.