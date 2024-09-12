تفاصيل جديدة بشأن تحطم المروحية الإسرائيلية في رفح

وكالات

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في رفح.

وكشف التحقيقات أن "استعداد الطيارين قبل الإقلاع للإنقاذ كان في ظروف طبيعية"، بحسب ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي أضافت "فقد استراحوا لساعات كافية (حوالي 12 ساعة من الراحة قبل الإقلاع)، ولا يوجد أي فشل معروف يتعلق بالإرهاق، من لحظة الإقلاع من قاعدة حتسريم حتى الوصول إلى مهبط الطائرة في رفح".

ولفتت إلى أنه "مباشرة بعد الحادث، قام قائد القوات الجوية، الذي قاد العملية من قبو الكرياه، بإرسال طائرة حربية ومروحية قتالية إلى مكان الحادث"، موضحة أن "عملية إنقاذ الجرحى كانت معقدة.. معظم الجنود الذين كانوا في المروحية، علقوا بين أنقاض الطائرة".

و"الطيارة في السرب - الرائد ع، كانت من المفترض أن تتولى منصب نائبة قائد السرب بعد حوالي أسبوع، ظلت عالقة لأكثر من نصف ساعة داخل قمرة القيادة، حتى تم إخراجها".

وحسب التحقيقات فقد استخدم جنود جفعاتي والفرقة 162 "مناشير القص ومعدات القص المحلية التي لم تكن مخصصة لهذا النوع من الأحداث".

وتحطمت مروحية "بلاك هوك" التابعة لسلاح الجو جنوبي قطاع غزة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جنديان إسرائيليان وإصابة 7 آخرون.

ووجدت التحقيقات الأولية أنه أثناء مرحلة الهبوط الأخيرة داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في رفح، اصطدمت المروحية بالأرض بدلا من الهبوط بشكل صحيح.

كما قالت التحقيقات إن المروحية "لم تصب بنيران مقاتلي حماس، كما "وقع الحادث قبل لحظات من هبوطها المفترض، مما يعني أنها لم تسقط من ارتفاع كبير"

يشار إلى أن مروحيات "بلاك هوك"، المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم "يانشوف" أو "البومة" باللغة العبرية، تستخدم في مهام النقل الروتينية وإنزال القوات وحملها أثناء العمليات العسكرية.