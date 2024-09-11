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BBC

قصف يستهدف مقر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية في بغداد

01:56 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

مطار بغداد الدولي

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وكالات

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، إن هناك قصف استهدف مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف المصدر، أن القصف الذي لم تحدد طبيعته بعد سواء بالصواريخ أو قذائف الهاون وقع بالقرب من مقر الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد، لافتا إلى أنه لا توجد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ومنذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.

مطار بغداد الدولي لسفارة الأمريكية في بغداد صف السفارة الأمريكيىة مريكا لعراق لسطين
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