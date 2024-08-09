إعلان

BBC

نتنياهو يرحب ببيان مصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

09:26 م الجمعة 09 أغسطس 2024

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالبيان الثلاثي للوسطاء، ووجّه فريقه بالمشاركة في نقاشات الخميس.

وأضاف كيربي، أن تصريحات الوزير سموتريتش بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مضللة وخاطئة، موضحا أن صفقات التبادل تتم لدى الدول التي تهتم بمواطنيها.

وتابع كيربي، أن الآراء التي تم التعبير عنها من قبل سموتريتش ستعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين للخطر.

وأكمل: "حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وبعض مقترحات سموتريتش سخيفة".

جون كيربي الأسرى الإسرائيليين سموتريتش
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري يكشف مطالب نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار

إعلان

إعلان

رسميا.. الأهلي يعلن الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر
سيول واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة