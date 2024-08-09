نتنياهو يرحب ببيان مصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالبيان الثلاثي للوسطاء، ووجّه فريقه بالمشاركة في نقاشات الخميس.

وأضاف كيربي، أن تصريحات الوزير سموتريتش بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مضللة وخاطئة، موضحا أن صفقات التبادل تتم لدى الدول التي تهتم بمواطنيها.

وتابع كيربي، أن الآراء التي تم التعبير عنها من قبل سموتريتش ستعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين للخطر.

وأكمل: "حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وبعض مقترحات سموتريتش سخيفة".