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BBC

الهند تصدر قرارًا بإخلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها وقنصلياتها في بنجلاديش

11:13 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

الهند

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(وكالات)


قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن الهند أصدرت أوامر بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها وقنصلياتها في بنجلاديش.

وجاءت قرارات الهند، بعد تقدم رئيسة وزراء الهند السابقة الشيخة حسينة واجد باستقالتها من منصبها عقب تظاهرات حاشدة تطالب برحيلها.

وغادرت الشيخة حسينة إلى الهند مباشرة على متن مروحية عسكرية عقب تقديم استقالتها، حيث تقدمت بعد ذلك بطلب لجوء سياسي إلى بريطانيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية.

واقتحم آلاف المتظاهرون مقر إقامة حسينة في ولاية دكا، وطالب قوات الجيش بعدها المحتجين بضبط نفس من أجل استقرار الأوضاع معلنين عن تشكيل حكومة مؤقتة في وقت قريب.

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