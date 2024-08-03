إعلان

BBC

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في إسرائيل

12:39 ص السبت 03 أغسطس 2024

السفارة الأمريكية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا، قالت فيه إن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، حسبما أعلنت الشرق في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن تعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة,

وحسب وسائل الإعلام، فإن البعض تنبأ بأن العطل كان سببه هجوم سيبراني، وآخرين أكدوا أن العطل كان بسبب الضغط على النظام الخاص بالمطارات نتيجة مغادرات العديد من السكان في إسرائيل نظرا للخوف من الرد الإيراني.

بعد ساعات قليلة من إعلان العطل بالمطارات، خرج مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة ليتحدث عن أنه: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

ونظرا لتطور الأحداث أيضًا، أعلنت البحرية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.


فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

كما غرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".

السفارة الأمريكية القدس المحتلة تل أبيب إيران وإسرائيل إيران إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البنتاجون: إرسال سرب طائرات مقاتلة إضافي إلى الشرق الأوسط

إعلان

إعلان

نهائي منتظر.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم
الهجوم على موقع الطيران الإسرائيلي وتهديد خامنئي.. ماذا يحدث في إيران وإسرائيل؟
بيان عاجل من السفارة الأمريكية في إسرائيل