بيان عاجل من السفارة الأمريكية في إسرائيل

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا، قالت فيه إن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، حسبما أعلنت الشرق في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن تعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة,

وحسب وسائل الإعلام، فإن البعض تنبأ بأن العطل كان سببه هجوم سيبراني، وآخرين أكدوا أن العطل كان بسبب الضغط على النظام الخاص بالمطارات نتيجة مغادرات العديد من السكان في إسرائيل نظرا للخوف من الرد الإيراني.

بعد ساعات قليلة من إعلان العطل بالمطارات، خرج مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة ليتحدث عن أنه: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

#BREAKING "In coming hours, the world will witness extraordinary scenes and very important developments," an Iranian state TV anchor said in a live program focused on Tehran's retaliation against Israel over the assassination of Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran. pic.twitter.com/vDjNfGlR32