بيان عاجل من السفارة الأمريكية في إسرائيل

وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا أمنيا، قالت فيه إن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، حسبما أعلنت الشرق في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن تعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل اليوم الجمعة,

وحسب وسائل الإعلام، فإن البعض تنبأ بأن العطل كان سببه هجوم سيبراني، وآخرين أكدوا أن العطل كان بسبب الضغط على النظام الخاص بالمطارات نتيجة مغادرات العديد من السكان في إسرائيل نظرا للخوف من الرد الإيراني.

بعد ساعات قليلة من إعلان العطل بالمطارات، خرج مذيع بالتلفزيون الحكومي الإيراني في إحدى البرامج المباشرة مساء الجمعة ليتحدث عن أنه: "في الساعات المقبلة، سيشهد العالم مشاهد غير عادية وتطورات مهمة للغاية".

#BREAKING "In coming hours, the world will witness extraordinary scenes and very important developments," an Iranian state TV anchor said in a live program focused on Tehran's retaliation against Israel over the assassination of Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran. pic.twitter.com/vDjNfGlR32 — Iran International English (@IranIntl_En) August 2, 2024

ونظرا لتطور الأحداث أيضًا، أعلنت البحرية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.



فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع الإيرانية ، أن القوات المسلحة الإيرانية طلبت من المواطنين عدم التقاط صور أو مقاطع فيديو للمعدات العسكرية على الطرق، نظرا لحساسية الوضع.

كما غرد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي على موقع إكس قائلا: "لقد انتهى النظام الصهيوني".