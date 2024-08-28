جيش الاحتلال يُعلن تدمير نفق كبير تابع لحماس وسط غزة

تل أبيب - (د ب أ)

ٌقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته قامت بتدمير نفق تابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، طوله ثلاثة كيلومترات، في منطقة ممر "نتساريم"، وسط قطاع غزة.

وتم تحديد موقع النفق وهدمه لاحقا، من قبل وحدة الهندسة القتالية "ياهالوم"، إلى جانب جنود الاحتياط، بلواء القدس، المتمركز حاليا في الممر، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، الذي نشر لقطات من تفجير النفق أن جزءا من النفق تم تدميره خلال حرب غزة عام 2014، لكن حماس قامت بإعادة بنائه.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أيضا في وقت سابق من هذا الشهر، عن تدمير نفق بطول 1.5 كيلومتر كانت تستخدمه حركة حماس في قطاع غزة بعد العثور على أسلحة ومتفجرات ومعدات فيه.