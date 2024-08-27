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الأمم المتحدة: 84% من نازحي اليمن غير قادرين على تدبير غذائهم

07:39 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

النازحون في اليمن - أرشيفية

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عدن – (أ ش أ)

أكدت الأمم المتحدة، أن 84% من نازحي اليمن غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء، موضحة أن أغلب الأسر تلجأ إلى تناول وجبات أقل كلفة أو أقل حجمًا.

وقالت الأمم المتحدة - في بيان أذاعته الفضائية اليمنية - إن هذا هو الواقع القاسي بالنسبة لعدد لا يحصى من الأسر في جميع أنحاء اليمن، مشيرة إلى أن 51% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل دون شهادة ميلاد، وأن 70% من الأسر لديها أفراد دون بطاقات هوية وطنية.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن هذه الوثائق، ليست مجرد أوراق، بل هي مفاتيح للوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والحقوق، وبدونها تواجه هذه الأسر عوائق هائلة في تلقي المساعدات والاستفادة من الفرص.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة نازحي اليمن اليمن المساعدات
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