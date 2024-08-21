"يوروبول": تدفق الكوكايين إلى أوروبا يتزايد بشكل كبير

النمسا - (أ ش أ)

تلقت السلطات الأمنية النمساوية اليوم الأربعاء تحذيرا من هيئة الشرطة الأوروبية "يوروبول" من أن تدفق الكوكايين إلى أوروبا يتزايد حاليًا بشكل كبير بسبب الحصاد القياسي في كولومبيا وبيرو وبوليفيا.

وأوضح تقرير صادر عن يوروبول أن محصول الكوكايين الحالي يبلغ نحو 2700 طن سنويا، أي ثلاثة أضعاف الكمية خلال 10 سنوات.

ومن جانبه .. قال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم إن سلطات التحقيق النمساوية وبالتنسيق مع نظيرتها الألمانية تتابع الإحصائيات المقلقة بمحصول الكوكايين الحالي.

وأشار البيان إلى تزايد عدد مضبوطات مخدر الكوكايين في النمسا في العام الماضي ليبلغ 6ر153 كجم بقيمة إجمالية قدرها 13 مليون يورو.

وذكر البيان أنه يتم التركيز بشكل خاص على شبكات التهريب والاتصالات الدولية التي تمر عبر النمسا العليا من موانئ الشحن في روتردام وأنتويرب وهامبورج.

ودعا البيان إلى تحقيق التضامن السياسي والاجتماعي ضد عصابات المخدرات وهو أمر أكثر أهمية من حيث الصحة وحماية الشباب وسلامتهم مطالبا جميع القوى السياسية الامتناع عن التهوين ودعم العمل التحقيقي والبحثي القيم الذي تقوم به الشرطة.