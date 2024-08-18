بعد انقطاع الكهرباء.. الجزائر تعتزم تزويد لبنان بالوقود لتشغيل محطات الطاقة

وكالات

أعلنت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الجزائر ستزود لبنان بالوقود بشكل فوري لتشغيل محطات الطاقة وإعادة الكهرباء إلى البلاد.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس السبت، إن التيار الكهربائي انقطع عن جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك المرافق الأساسية مثل "المرافئ والمطارات والمضخات المياه والصرف الصحي والسجون"، بعد توقف آخر محطة لتوليد الكهرباء عن العمل.

وكشفت المؤسسة في بيانها، أن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة لنفاد الوقود في آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني، ما أوقف الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت أن المؤسسة اتبعت كافة الإجراءات الاحترازية المتاحة لإطالة فترة العمل وإنتاج الطاقة في ظل الظروف المختلفة.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان، إلى أنها ستعيد تشغيل المجموعات التي أصبحت خارج الخدمة قسريا بما يتناسب مع المخزون الذي سيتوفر لديها في أعقاب تأمين الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بالكامل لصالحها، من أجل إعادة التيار الكهربائي والتغذية إلى ما كانت عليه تدريجيا.