إعلان

BBC

بعد انقطاع الكهرباء.. الجزائر تعتزم تزويد لبنان بالوقود لتشغيل محطات الطاقة

05:09 م الأحد 18 أغسطس 2024

الجزائر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الجزائر ستزود لبنان بالوقود بشكل فوري لتشغيل محطات الطاقة وإعادة الكهرباء إلى البلاد.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس السبت، إن التيار الكهربائي انقطع عن جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك المرافق الأساسية مثل "المرافئ والمطارات والمضخات المياه والصرف الصحي والسجون"، بعد توقف آخر محطة لتوليد الكهرباء عن العمل.

وكشفت المؤسسة في بيانها، أن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة لنفاد الوقود في آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني، ما أوقف الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت أن المؤسسة اتبعت كافة الإجراءات الاحترازية المتاحة لإطالة فترة العمل وإنتاج الطاقة في ظل الظروف المختلفة.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان، إلى أنها ستعيد تشغيل المجموعات التي أصبحت خارج الخدمة قسريا بما يتناسب مع المخزون الذي سيتوفر لديها في أعقاب تأمين الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء بالكامل لصالحها، من أجل إعادة التيار الكهربائي والتغذية إلى ما كانت عليه تدريجيا.

الجزائر لبنان محطات الطاقة الكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أوكرانيا تعلن تدمير جسر ثان في منطقة كورسك الروسية

إعلان

إعلان

* موسى غزة.. وضعته أمه في قِدر فنجا من صبرا وشاتيلا وعاد بعد 22 سنة شتات
* برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024
* رابط معرفة الكلية المرشح لها في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات
* نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024.. موعد مرحلة تقليل الاغتراب