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BBC

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة

03:25 م الجمعة 16 أغسطس 2024

عنف المستوطنين في الضفة أرشيفية

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وكالات

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين في قرية جيت بالضفة الغربية".

وأشار بوريل إلى أن "هجمات المستوطنين تهدف إلى ترويع المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف أنه "في ظل إفلات كامل من العقاب يقوم المستوطنون بتأجيج العنف في الضفة الغربية، معرضين فرصة السلام للخطر".

ولفت منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف تصرفات المستوطنين غير المقبولة فورًا".

وأكد بوريل أنه "سيقترح فرض عقوبات أوروبية على العناصر التي تدعم عنف المستوطنين بمن فيهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية".

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