البيت الأبيض: الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يأتي دون تحذير

وكالات

قال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يأتي دون تحذير وعلينا أن نكون مستعدين لذلك.

وأضاف مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي "نحن جاهزون لأي رد إيراني ونعمل على المستوى الدبلوماسي لمنع حدوثه".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس، عقوبات تستهدف شبكات تجارية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى زيادة الضغوط على إيران والجماعات المتحالفة معها.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي.