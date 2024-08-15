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تعليق رحلات الطيران بمطار إيطالي جراء ثوران بركان "إتنا"

03:23 م الخميس 15 أغسطس 2024

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إيطاليا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتا بمطار كاتانيا جراء ثوران بركان في جبل "إتنا".
وذكرت السلطات في مطار كاتانيا - في بيان لها اليوم - أنه تم تعليق رحلات الوصول والمغادرة بسبب النشاط البركاني والانبعاث المتزامن للرماد البركاني في الغلاف الجوي، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية سوف تستأنف أعمالها في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.
يشار إلى أن جبل "إتنا" ، الذي يقع في جزيرة صقلية الإيطالية ، يوجد به أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم ، ويعد مكان البركان الأعلى في أوروبا حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر.

هذا المحتوى من

Asha
رحلات الطيران إيطاليا ثوران بركان إتنا
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