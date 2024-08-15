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BBC

مقتل 15 مدنيًا في هجمات إرهابية غرب النيجر

04:43 ص الخميس 15 أغسطس 2024

النيجر

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وكالات
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن 15 مدنيًا لقوا مصرعهم في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق غرب النيجر.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الهجمات أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وإصابة آخرين، مما زاد من معاناة السكان المحليين في تلك المناطق.

وشنت الجماعات الإرهابية الهجمات بشكل متزامن على عدة قرى، مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بين السكان. وتواصل السلطات النيجرية جهودها لملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

هجمات إرهابية غرب النيجر مقتل 15 مدنيًا
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