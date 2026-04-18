استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل جولة ميدانية تشمل عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بها والاطلاع على آخر أعمال التطوير ورفع الكفاءة، إلى جانب بحث سبل تفعيل دورها المجتمعي وتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد مركز التنمية الشبابية بمدينة الشيخ زايد، يعقبه زيارة نادي 6 أكتوبر لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة، ثم التوجه إلى نادي الصيد للاطلاع على المنشآت التي شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب محافظ الجيزة، عن ترحيبه بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة إلى دعم الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، خاصة داخل محافظة الجيزة.

كما أشاد المحافظ بالتعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة لمختلف الفئات العمرية، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل نطاق المحافظة.

وأكد أن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية يمثل أحد المحاور المهمة في دعم الشباب واستثمار طاقاتهم، إلى جانب توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة بما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

محافظ الجيزة يتابع خطة رفع كفاءة الطرق بمركزي منشأة القناطر والعياط



