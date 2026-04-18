المقاولون العرب تنجح في تنفيذ تفجير محجر "جبل دوموني" بجزر القمر

كتب : محمد عبدالناصر

03:17 م 18/04/2026

أعلنت شركة المقاولون العرب الانتهاء بنجاح من تجارب التفجير بمحجر "جبل دوموني" في اتحاد جزر القمر، وذلك في إطار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير ميناء موهيلي الجديد، أحد المشروعات الاستراتيجية بالدولة.

وأوضحت الشركة أن أعمال التفجير نُفذت على ارتفاع 174 مترًا فوق سطح البحر، داخل منطقة جبلية شديدة الوعورة، وعلى مساحة تُقدَّر بنحو 900 متر مربع وبعمق يصل إلى 10 أمتار، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية خلال جميع مراحل التنفيذ.

وأكدت أن المشروع يمثل حلمًا قوميًا لمواطني جزر القمر، لما له من دور محوري في دعم البنية التحتية وتعزيز حركة النقل والتجارة، مشيرة إلى أن تمويل المشروع يتم من خلال كل من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية.


