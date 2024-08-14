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واشنطن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار

10:29 ص الأربعاء 14 أغسطس 2024

جو بايدن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، بقيمة 20 مليار دولار، على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وافق على عملية بيع عسكري أجنبي محتملة لحكومة إسرائيل تشمل قذائف دبابات من عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 774.1 مليون دولار.
وأضافت أنها قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذه الصفقة المحتملة.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، قائلة إنه "من الضروري للمصالح الوطنية الأمريكية أن تساعد إسرائيل في تطوير وصيانة قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس، وتتوافق هذه الصفقة المقترحة مع هذه الأهداف".
وشددت على أن الصفقة المقترحة لهذه المعدات والدعم لن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، مضيفة أنه "لن يكون لهذه الصفقة تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة وجهتها للكونجرس، أنها وافقت على بيع 50 مقاتلة أف-15 لإسرائيل بقيمة 18.82 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 33 ألفا من ذخائر الدبابات و50 ألفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن الولايات المتحدة واشنطن
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