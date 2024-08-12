الجيش اللبناني ينفي وقف الدوريات المشتركة مع يونيفيل

بيروت - (د ب أ)

نفى الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وقف الدوريات المشتركة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم ، إن "الوحدات العسكرية تُواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع اليونيفيل والتعاون والتنسيق الوثيق معها".

وأضافت أن ذلك يأتي "ضمن إطار القرار 1701، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي".