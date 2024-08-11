بايدن: فوز ترامب سيمثل خطرًا على أمننا القومي ونقطة انعطاف في تاريخ العالم

وكالات

قال شبكة "سي إن إن" نقلا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار بغزة ما زال ممكنا، مشيرا إلى أنه يعمل مع فريقه لضمان خفض التصعيد بالمنطقة.

وأكد بايدن أن تصريحات سلفه، المرشح الجمهوري دونالد ترامب أكدت مخاوفه من أن حصوله على ولاية ثانية من شأنه أن يقوض الديمقراطية بالبلاد.

وأوضح بايدن أن فوز ترامب سيمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي للولايات المتحدة ويشكل نقطة انعطاف في تاريخ العالم.

وأشار بايدن، إلى أن ترامب حذر علانية من "حمام دم" إذا لم يفز وهو يعني ذلك، موضحا أنه من المهم أن يثبت الأمريكيون أن الديمقراطية تنجح.

ولفت بايدن، إلى أن المناظرة التي جمعته مع ترامب كانت سيئة للغاية بالنسبة له، مضيفا "سيذكرني الأمريكيون بأني أخرجتهم من (كوفيد) وأثبتت أن الديمقراطية يمكن أن تنجح".

وشدد بايدن، على ضرورة ألا يعود ترامب للبيت الأبيض؛ إذ إنه "خطر حقيقي على أمن أمريكا".