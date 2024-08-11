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225 مستوطنًا إسرائيليًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو)

01:41 م الأحد 11 أغسطس 2024

اقتحام المسجد الأقصى

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(وكالات)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، إن 225 مستوطنًا إسرائيليًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن قطعان المستوطنين قاموا بأداء صلوات تلمودية داخل باحات المسجد.

ويأتي اقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وسط تصاعد التوترات في القدس والضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، تتم عمليات اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية بشكل يومي من قبل سلطات الاحتلال وتنفيذ عمليات اعتقال يتم خلالها أسر عشرات الفلسطينيين يوميًا.

اقتحام المسجد الأقصى المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي
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