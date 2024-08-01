عبر قطر.. بلينكن يدعو إيران وحزب الله لعدم الرد على اغتيال هنية وشكر

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نقل رسائل إلى إيران وحزب الله اللبناني.

وكشف المصدر، أن الرسائل كانت دعوة للتهدئة وعدم الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ورئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

ومنذ أمس الأربعاء، يجري دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون مناقشات عاجلة في أنحاء الشرق الأوسط ضمن جهود متسارعة لمحاولة تجنب خطر نشوب حرب إقليمية شاملة بعد أن استهدفت إسرائيل قادة حزب الله وحماس في بيروت وطهران.

وأجرى إنريكي مورا، أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، محادثات مع مسؤولين في العاصمة الإيرانية يوم الأربعاء بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الذي ألقي باللوم فيه على إسرائيل، في الوقت الذي أجرى فيه بريت ماكجورك، أكبر مسؤول خاص بالشرق الأوسط في البيت الأبيض، مناقشات في المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.