بولندا تحيي الذكرى السنوية الـ80 لانتفاضة وارسو

وارسو - (د ب ا)

تحيي بولندا اليوم الخميس الذكرى السنوية الـ80 لاندلاع انتفاضة وارسو، أكبر تمرد عسكري لقوات المقاومة السرية في أوروبا التي كانت تحتلها النازية، وأحد أكثر الأحداث مأساوية في تاريخ البلاد.

ويذكر أنه في الأول من أغسطس 1944 في الساعة الخامسة مساء، حمل أفراد المقاومة البولندية بقيادة الجيش الوطني السلاح في وارسو لمواجهة المحتل النازي.

وكان هدف الجيش هو تحرير وارسو من الاحتلال الألماني قبل وصول الجيش الأحمر السوفيتي من أجل منع تشكيل حكومة يسيطر عليها السوفيت في بولندا.

مع ذلك، انتهت الانتفاضة بعد قتال استمر 63 يوما، مما أودى بحياة نحو 200 ألف بولندي، معظمهم من المدنيين. وتم ترحيل بقية النصف مليون مواطن في وارسو، وتم تدنير المدينة بالكامل تقريبا.

ولم يتحقق الهدف السياسي من الانتفاضة.

وسوف يتم إحياء الذكرى الـ80 لهذه المناسبة من خلال إقامة عدد كبير من الفعاليات والمراسم الكنائسية والحفلات واللقاءات مع آخر مقاتلي المقاومة البولندية الذين مازالوا على قيد الحياة.

وعلى الرغم من فشل الانتفاضة، فإن الرئيس البولندي اندريه دودا يصفها " بالأساس الأخلاقي للاستقلال البولندي"، وذلك خلال مراسم أقيمت مساء أمس الأربعاء.

وطالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال المراسم الصفح عن الأعمال الوحشية الألمانية في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.