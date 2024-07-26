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حملة ترامب ترفض الالتزام بمناظرة مع كامالا هاريس

10:32 ص الجمعة 26 يوليه 2024

ترامب

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نيويورك- (د ب أ)

رفضت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الالتزام بمناظرة مع كامالا هاريس، بعد أن طلبت المرشحة الديمقراطية من المرشح الجمهوري الحضور إلى مواجهة، كانت مقررة مسبقا.

وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترامب الليلة الماضية إن خطط المناظرة "لا يمكن الانتهاء منها حتى يقرر الديمقراطيون رسميا مرشحهم"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث في بيان "سيكون من غير المناسب جدولة أمور مع هاريس نظرا لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيروا آراءهم".

ونشرت هاريس ردا على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "ماذا حدث في أي وقت وفي أي مكان؟".

ومن المقرر أن يرشح الديمقراطيون هاريس والشخصية التي ستكون نائب الرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية، بحلول السابع من أغسطس المقبل.

وهاريس هي المرشحة الرئاسية الديمقراطية الوحيدة المعلنة وحصلت على تأييد كل شخصية رئيسية في الحزب تقريبا.

ترامب كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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