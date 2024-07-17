إعلان

BBC

احتجاجات في تركيا ضد قانون مقترح للسيطرة على الكلاب الضالة

07:21 م الأربعاء 17 يوليو 2024

الكلاب الضالة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

اسطنبول - (د ب أ)

احتجت جماعات حقوق الحيوان في تركيا، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون مقترح يخشى الناشطون من سماحه بالقتل الجماعي للكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات في حالات معينة.

وبدأت لجنة برلمانية مناقشة مشروع القانون المثير للجدل اليوم الأربعاء وسط احتجاجات من جانب ناشطين ونواب في المعارضة.

واحتشد متظاهرون في اسطنبول، رافعين لافتات كتب عليها "قتل" باللغة التركية، وطالبوا الحكومة بسحب مشروع القانون.

ويحتشد النشطاء في العديد من المدن، منها مدينتي إسطنبول والعاصمة أنقرة، ضد مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويقترح مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إدخال تعديلات على قانون حماية الحيوان لعام 2004 للسماح بالقتل الرحيم للحيوانات الضالة في حالات معينة.

ومن المتوقع، في حالة الموافقة علي مشروع القانون من جانب اللجنة البرلمانية، أن يتم التصديق عليه في البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بالأغلبية.

ويدعو مشروع القانون السلطات المحلية إلى جمع الحيوانات الضالة ووضعها في ملاجئ بهدف إيجاد مأوى لها.

لكن القانون ينص على أن القتل الرحيم هو خيار متاح في حالة، على سبيل المثال، إذا كان الحيوان "عدوانيا"، أو يشكل "خطرا على السلامة العامة" أو مصابا بأمراض معدية.

يقول النشطاء إن كيفية اتخاذ قرار القتل الرحيم تحديدا مازالت غامضة.

الكلاب الضالة احتجاجات في تركيا حقوق الحيوان تركيا القتل الجماعي للكلاب الضالة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: الائتلاف الحكومي لنتنياهو أحبط تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر

إعلان

إعلان

عاجل| رسميا.. وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية الأحد المقبل