

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على إتمام صفقة عسكرية كبرى لصالح ألمانيا، بقيمة 11.9 مليار دولار، في إطار تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين ودعم القدرات العسكرية الألمانية، وفق سكاي نيوز

وأوضحت التقارير أن الصفقة تشمل معدات وتجهيزات عسكرية متطورة، ضمن توجه أمريكي لدعم حلفائها في أوروبا وتعزيز جاهزيتهم الدفاعية في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعاون المستمر بين واشنطن وبرلين، خاصة في الملفات الأمنية والعسكرية، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.