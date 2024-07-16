إسرائيل تزعم القبض على شبكة جواسيس إيرانية داخل تل أبيب

وكالات

كشف الشاباك الإسرائيلي والوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شاب إسرائيلي على خلفية محاولات المخابرات الإيرانية تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام مختلفة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من بيت شيمش بسبب تلقيه أموالًا بالعملات المشفرة تزعم أنها مقابل تنفيذ مهام لصالح إيران.

وزعمت الصحيفة العبرية، أنه تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية التي عملت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء وكالات أجنبية، بهدف تجنيد وتفعيل المواطنين الإسرائيليين لتنفيذ مهام في إسرائيل، إذ أسفرت التحقيقات عن اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين بشبهة القيام بأنشطة أمنية لصالح المخابرات الإيرانية، حيث تم إطلاق سراح اثنين منهم في انتظار المحاكمة.

وكشفت التحقيقات أنه تم اعتقال شاب إسرائيلي يُدعى إليميلخ شتيرن، الذي كان على اتصال عبر تطبيق Telegram مع ملف شخصي باسم "آنا إيلينا"، إذ طلب منه تنفيذ مهام متنوعة في إسرائيل، مثل تعليق إعلانات في تل أبيب وإيداع أموال في نقاط مختلفة بالقدس وتل أبيب، وتسليم طرود تحتوي على مواد مختلفة.

وأشارت الاتصالات بين "آنا" وستيرن إلى تعويضات مالية تتراوح بين 100 دولار و100000 دولار عن كل مهمة تُنجز، بينما أشارت التحقيقات إلى أن شتيرن وافق على تنفيذ جميع المهام باستثناء القتل وحرائق الغابات، وقام بتجنيد مواطنين إسرائيليين آخرين للقيام بأعمال مماثلة، حيث كان يتلقى المقابل المالي عن طريق العملات المشفرة بعد تنفيذ المهام.