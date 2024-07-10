جالانت: نهدف لتحقيق النجاح في تجنيد الحريديم وتقليل الفرقة بين طوائف المجتمع

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن "جنودنا يقاتلون في حرب هي الأكثر أخلاقية في تاريخنا"، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية بكافة أفرعها ستحاسب كل من تورط في مجزرة 7 أكتوبر.

وأكد جالانت، أنه لا ملجأ ولا ملاذ لكل من اشترك في "المجزرة ضد الإسرائيليين"، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لكل شيء يتطلبه العمل العسكري بما يتوافق مع القانون.

وأشار جالانت إلى أن ما يجب فعله هو تجنيد كل من يجب تجنيده لأن ذلك يوفر المزيد من الأمن والوحدة، مضيفا "مصرون على تحقيق أهداف الحرب وإكمالها".

وأوضح جالانت أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى تحقيق النجاح في تجنيد الحريديم وتقليل الفرقة بين طوائف المجتمع.