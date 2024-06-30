عقب حظر الحكومة لمسيرة للمثليين.. السلطات التركية تطوق وسط إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

أعلنت حكومة مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد، حظر مسيرة المثليين لهذا العام، وتطويق وسط المدينة.

وقال مكتب حاكم المدينة في بيان، إنه لن يتم السماح بإقامة المسيرة، دون تقديم سبب، مشيرًا إلى دعوة " جماعات غير قانونية" لتسيير مسيرة احتجاجية غير مصرح بها.

وقد تم إغلاق المنطقة المحيطة بميدان تقسيم أمام حركة المرور، كما تم تحديد حركة المشاة.

ووضعت الشرطة بالفعل حواجز في وسط المدينة مساء أمس الأحد.

وكان النشطاء قد دعوا لتنظيم مظاهرة من أجل حقوق السحاقيات والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا. وتحاول المحكمة منع إقامة مسيرة المثليين السنوية لأعوام. وخلال العام الماضي، تم احتجاز عدد كبير من المشاركين.