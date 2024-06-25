مسؤولون أمريكيون: إسرائيل وحزب الله أبلغونا بأنهما لا يريدان حربًا شاملة

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حذرت حزب الله أن واشنطن لن تستطيع منع إسرائيل من غزو لبنان إذا واصل هجومه.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن إسرائيل وحزب الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا يريدان حربا شاملة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط.

وأوضح رايدر أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الممكن حل التوترات عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية دبلوماسيا.

كذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الحل الدبلوماسي للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان ممكن ويصب في مصلحة كل الأطراف.

وأشار ميلر إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا للإدارة الأمريكية أنهم يفضلون الحل الدبلوماسي للتوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، موضحا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل ترغب في حل دبلوماسي للتوتر مع حزب الله.