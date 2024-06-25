بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا يتبادلون 180 أسيرًا من الجانبين

وكالات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية أعلنت نجاح جهود وساطة أجرتها دولة الإمارات بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 180 أسيراً من الجانبين.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية توجهت بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا وأوكرانيا على تعاونهما، الذي أدّى لإنجاح الوساطة الجديدة والتي تعتبر الخامسة من نوعها منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الخارجية الإماراتية على استمرار مساعيها في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

يُذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام في إتمام 4 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.