أكسيوس: تصريحات نتنياهو بشأن صفقة جزئية كانت صادمة لمسؤولي إدارة بايدن

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بشأن صفقة جزئية كانت صادمة لمسؤولي إدارة بايدن.

وأضاف المسؤولين، أن تصريحات نتنياهو بعثت رسالة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ كل الاتفاق.

كان محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، قال إن موقف رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه يريد الاستمرار في الحرب والعدوان.

وأضاف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أنه لا يمكن الوصول لصفقة لاستعادة الأسرى إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل، موضحا أن نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب لأسباب سياسية وأيدلوجية.

وتابع الهندي، أن نتنياهو يمكن أن يتم الضغط عليه خاصة في الميدان.