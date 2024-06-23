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BBC

إعلام عبري: جالانت سيعرض في واشنطن خطة اليوم التالي لحرب غزة

09:25 م الأحد 23 يونيو 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت سيعرض خلال زيارته لواشنطن خطة اليوم التالي للحرب على غزة.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أنه جالانت سيبلغ الإدارة الأمريكية بقرب انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب.
كانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر قولها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى معظم العمليات البرية في رفح والتي حددتها القيادة السياسية.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن القيادة السياسية حددت هدف ضرب 60% من قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برفح وإتمام المهمة في الأشهر التالية.

واشنطن الكونجرس يواف جالانت حرب غزة طوفان الأقصى
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