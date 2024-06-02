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أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء يجب إيقافه

05:50 م الأحد 02 يونيو 2024

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيقاف ممارسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "العدوانية" ضد الفلسطينيين، واصفاً إيّاه بـ"الهجمي والمتعطش للدماء".

جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "يجب وقف هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة".

وأوضح أن "تركيا تعارض في كل المنابر، القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عاماً وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها".

أردوغان نتنياهو طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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