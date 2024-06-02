هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تسعى لإتمام اتفاق بين إسرائيل ولبنان

(وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان عقب إتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، عن مقترح جديد لإتمام صفقة تبادل الأسرى وبدء وقف إطلاق النار، حيث كشف عن خطة تستمر المرحلة الأولى منها لمدة 6 أسابيع، وفيها وعد بمناقشة وقف دائم لإطلاق النار في حال استمرت المباحثات خلال الـ6 أسابيع المذكورة.

ونقلت هيئة البث، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو لن يوافق على المقترح الحالي مع رغبته في استكمال الحرب لحين القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية.