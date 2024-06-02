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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تسعى لإتمام اتفاق بين إسرائيل ولبنان

01:32 م الأحد 02 يونيو 2024

الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى - أرشيفية

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(وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان عقب إتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، عن مقترح جديد لإتمام صفقة تبادل الأسرى وبدء وقف إطلاق النار، حيث كشف عن خطة تستمر المرحلة الأولى منها لمدة 6 أسابيع، وفيها وعد بمناقشة وقف دائم لإطلاق النار في حال استمرت المباحثات خلال الـ6 أسابيع المذكورة.

ونقلت هيئة البث، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو لن يوافق على المقترح الحالي مع رغبته في استكمال الحرب لحين القضاء على قدرات حركة حماس العسكرية.

صفقة الأسرى إسرائيل حماس الولايات المتحدة نتنياهو صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى
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